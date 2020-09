Nesta segunda-feira (7), feriado do Dia da Independência, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 776 novos casos de coronavírus e 26 novos óbitos pela infecção. Com os novos números, o Paraná chega a 142.338 casos e 3.539 mortos de covid-19.

Do total de 1.027 pacientes internados com diagnóstico confirmado de coronavírus, 876 estão em leitos SUS (sendo 387 em UTI e 489 em leitos de clínicos e enfermaria) e 151 pacientes em hospitais da rede particular (sendo 49 em UTI e 102 em leitos clínicos/enfermaria).

Mais 1.182 pessoas seguem internadas aguardando o resultado de exames, 507 em leitos de UTI e 675 em enfermaria. Por serem casos suspeitos, eles estão internados em leitos da rede pública e particular e são tratados como possíveis transmissores da doença.

Com relação as mortes de covid-19, a secretaria informou que todos os óbitos registrados nesta segunda-feira são de pacientes que estavam internados em hospitais pelo estado. São nove mulheres e 17 homens, com idades que variam de 46 a 94 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 1º e 7 de setembro.

Os pacientes que faleceram residiam em: Curitiba (12), Almirante Tamandaré (2) e Colombo (2). A Sesa divulga também um óbito por Covid-19 em cada um dos seguintes municípios: Campo Largo, Campo Magro, Clevelândia, Dois Vizinhos, Fazenda Rio Grande, Imbituva, Nova Esperança do Sudoeste, Pinhais, Santa Mariana e Telêmaco Borba.

A secretaria do estado ainda monitora 1.515 casos de residentes de fora do Paraná, 38 pessoas foram a óbito.