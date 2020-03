Mesmo diante da recomendação da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) para evitar aglomerações por causa do novo coronavírus, alguns bancos de Curitiba estão com movimento alto e filas do lado de fora das agências na manhã desta terça-feira (31).

Numa agência do Banco do Brasil no bairro Ahú, uma grande fila – formada em grande parte por pessoas idosas – se formou do lado de fora. Os bancos voltaram a funcionar segunda-feira (30), mas com restrições. A Justiça do Trabalho determinou sexta-feira (27) a reabertura dos bancos na cidade, mas com limite da presença simultânea de no máximo três clientes por vez.

Por causa do limite de pessoas dentro das agências, há filas de clientes do lado de fora nesta terça. Porém, a aglomeração de pessoas vai contra a recomendação do governo do estado. Para quem realmente precisa ir ao banco, a orientação das autoridades de saúde é de que seja mantida distância mínima de 1,5 m entre uma pessoa e outra.

Ida ao banco em último caso

De acordo com a decisão da Justiça do Trabalho, a reabertura dos bancos só foi feita diante da necessidade dos clientes aposentados e pensionistas que não têm acesso aos meios digitais e caixas eletrônicos para realizar transações bancárias.

Por esse motivo, os bancos orientam que os correntistas utilizem as novas tecnologias, como aplicativos e homebanking, para realizar as atividades bancárias.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).