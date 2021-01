Os dados revelados pela Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba revelam que a pandemia está lentamente diminuindo na capital do estado. Nesta terça-feira (26), os casos ativos diminuem novamente e chegam a 6.854, de acordo com informações do boletim epidemiológico da prefeitura.

Mais 455 novos casos de covid-19 foram confirmados e 11 óbitos de moradores da cidade infectados com a doença registrados nesta terça-feira. Sete desses óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são cinco homens e seis mulheres, com idades entre 50 e 93 anos. Apenas uma pessoa não tinha fator de risco para a covid-19.

Com as novas mortes, a capital soma 2.574 óbitos provocados pela doença neste período de pandemia.

No total, 126.090 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19, sendo 116.662 liberados do isolamento e sem sintomas da doença. Nesta segunda-feira (26), a taxa de ocupação dos 371 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 84%. No momento restam 60 leitos livres.

Números da covid-19 em 26 de janeiro

455 novos casos confirmados

11 novos óbitos (7 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 126.090

Casos Ativos – 6.854

Recuperados – 116.662

Óbitos – 2.574