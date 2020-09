O novo boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado nesta sexta-feira (11), mostra que Curitiba tem mais 364 moradores infectados com o novo coronavírus. Além deles, outras nove pessoas morreram em decorrência de complicações provocadas pela covid-19. Assim, Curitiba chegou aos 37.420 casos confirmados e 1.109 óbitos, contabilizados desde de março.

Com o decreto 1.160 em vigência desde a última segunda-feira (7), a capital permanece na bandeira laranja do protocolo de combate ao coronavírus, pelo menos, até o dia 21 de setembro.

Entre os habitantes da capital que foram contaminados com o coronavírus, 4.348 estão na fase ativa da doença, sendo potenciais transmissores do Sars-CoV-2. Mas, 31.963 pacientes venceram a covid-19, estão sem sintomas e já recuperados.

Vidas perdidas

Em Curitiba, as novas vítimas fatais da covid-19 são cinco mulheres e quatro homens, que tinham entre 53 e 89 anos. Deste grupo, apenas duas mulheres tinham menos de 60 anos, mas todos os pacientes possuíam doenças crônicas e comorbidades como fatores de risco.

Ainda segundo dados da SMS, oito das nove novas mortes aconteceram nas últimas 48 horas e um dos falecimentos, ocorreu na última quarta-feira, dia 9 de setembro. Na capital paranaense, outros 660 casos suspeitos de covid-19 ainda são investigados.

Leitos desativados

De acordo com informações da prefeitura de Curitiba, cinco leitos pediátricos de UTI covid-19 no Hospital Pequeno Príncipe e dez de adultos no Hospital de Clínicas foram desativados durante esta semana. A SMS explica que estas vagas retornarão para atendimentos de outras demandas de saúde.

Com isso, nesta sexta-feira, estão ocupados 87% dos 334 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para covid-19 de Curitiba. Segundo a administração municipal, há atualmente, 43 leitos de UTI do SUS livres nos hospitais, que podem atender pacientes com coronavírus ou com quadros de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

Covid-19 em Curitiba em gráficos

Coronavírus no Brasil