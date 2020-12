A unidade de saúde do Jardim Fátima, em Colombo, região metropolitana de Curitiba, foi transformada nesta sexta-feira (04) em unidade referência no atendimento de sintomáticos respiratórios leves de covid-19. Sintomáticos respiratórios moderados e graves serão priorizados na UPA do Maracanã

Os atendimentos, explicou a prefeitura, vão acontecer conforme a necessidade dos moradores, ou seja, de acordo com os sintomas leves apresentados. Tais sintomas são caracterizados como coriza, febre acima de 37,8C, mal estar. O funcionamento é diariamente das 7 as 19h.

A Unidade de Saúde do Jardim Fátima fica na Travessa Ana Neri, 61. Vale lembrar que as demais Unidades de Saúde do município mantém o atendimento normal aos pacientes e que esta iniciativa visa dar mais agilidade nos serviços de saúde em tempos de pandemia do coronavírus.

