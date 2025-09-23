Colombo: previsão do tempo desta quarta-feira (24)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A quarta-feira, 24 de setembro de 2025, promete ser um dia úmido e com temperaturas amenas em Colombo. A previsão do tempo indica a possibilidade de chuva leve ao longo do dia, com a probabilidade de precipitação aumentando durante a noite.

Durante o dia, a temperatura máxima deve atingir os 19°C, com sensação térmica similar. Já a mínima prevista é de 11°C, podendo a sensação térmica chegar a 9°C nas primeiras horas da manhã. A umidade relativa do ar ficará em torno de 71% durante o dia, subindo para 94% à noite.

O céu permanecerá predominantemente nublado, com cobertura de nuvens de 80% durante o dia, aumentando para 100% no período noturno. A probabilidade de chuva é de 20% durante o dia, subindo para 25% à noite. Espera-se um acumulado de aproximadamente 0,2 mm de chuva durante o dia e 1,5 mm durante a noite.

Os ventos soprarão do leste durante o dia, com velocidade média de 16 km/h e rajadas podendo atingir 29 km/h. À noite, a direção do vento mudará levemente para leste-sudeste, mantendo a mesma intensidade.

Para quem planeja atividades ao ar livre, é importante notar que o índice UV máximo será de 6, considerado moderado. O nascer do sol está previsto para as 06:03 e o pôr do sol para as 18:13, horário local.