Previsão do tempo para Curitiba nesta quarta-feira (24)

A previsão do tempo em Curitiba para esta quarta-feira (24/09) indica um dia com variação de nebulosidade e possibilidade de chuva leve durante a noite. O clima na capital paranaense promete temperaturas amenas, com máxima de 19°C e mínima de 11°C.

Durante o dia, o céu estará parcialmente ensolarado, com 80% de cobertura de nuvens. A umidade relativa do ar ficará em torno de 68%, e o índice UV chegará a 8, considerado alto. Recomenda-se o uso de protetor solar para quem for se expor ao sol.

Os ventos soprarão do leste, com velocidade média de 16 km/h e rajadas que podem atingir 29 km/h. Há uma pequena chance de chuva durante o dia, com probabilidade de apenas 10%.

À noite, o cenário muda um pouco. A previsão indica aumento da nebulosidade, com 100% de cobertura do céu, e possibilidade de chuva leve. A probabilidade de precipitação sobe para 20%, com acumulado previsto de 0,9 mm. A umidade relativa do ar também aumenta, chegando a 92%.

Apesar da temperatura máxima de 19°C, a sensação térmica pode chegar a 25°C durante o dia. Já à noite, com a mínima de 11°C, a sensação pode cair para 9°C. É recomendável estar preparado para essa variação, levando um agasalho ao sair de casa.

Para os observadores do céu, o nascer do sol está previsto para as 6h04, e o pôr do sol para as 18h14. A lua estará na fase crescente, com nascer às 7h22 e pôr às 20h50.