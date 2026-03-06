Colisão entre caminhões e carro bloqueia BR-116 na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma colisão lateral seguida de tombamento envolvendo dois caminhões e um veículo de passeio interditou completamente a BR-116 no começo da tarde desta sexta-feira (06/03). O acidente aconteceu no quilômetro 79 da rodovia, no sentido Curitiba, região de Piraquara.

+ Leia mais Avenida Anita Garibaldi será bloqueada no domingo para manutenção férrea

De acordo com informações preliminares, o condutor de um dos caminhões sofreu lesões leves e recebeu atendimento no local. Os ocupantes do outro caminhão e do veículo de passeio não tiveram ferimentos aparentes.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local organizando o trânsito. Equipes de resgate também foram acionadas para prestar socorro às vítimas e auxiliar na remoção dos veículos.