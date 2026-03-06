Avenida Anita Garibaldi será bloqueada no domingo para manutenção férrea

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Avenida Anita Garibaldi, no bairro Barreirinha em Curitiba, será interditada neste domingo (8/2) das 9h às 20h para manutenção na linha férrea. O bloqueio ocorrerá na altura da Rua Flávio Dallegrave e a intervenção será realizada pela empresa Rumo Logística, responsável pela manutenção da ferrovia.

Durante o período de interdição, os motoristas que circulam no sentido bairro deverão desviar pela Rua Flávio Dallegrave, seguindo pelas ruas Ângelo Cúnico, José Bajerski e Maria Moreira Frotte, antes de retornar à Avenida Anita Garibaldi. Para quem segue no sentido Centro, o desvio será feito no sentido inverso.

A Superintendência de Trânsito, vinculada à Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), informou que agentes estarão no local para organizar o tráfego e orientar os condutores. Todo o trecho afetado será sinalizado com barreiras refletivas e cavaletes, sob responsabilidade da empresa Rumo Logística.

Motoristas que costumam utilizar a via no domingo devem ficar atentos às alterações e, se possível, planejar rotas alternativas para evitar transtornos. A previsão é que o tráfego seja normalizado após as 20h do mesmo dia.