Colisão deixa mais de mil casas sem luz na madrugada deste sábado em Curitiba

Na madrugada deste sábado (24), um carro bateu e derrubou um poste entre as ruas Mateus Leme e Evaldo Wendler, no bairro São Lourenço, em Curitiba. A colisão fez com que mais mil unidades consumidoras ficassem sem energia elétrica. Até às 12h, as equipes tentavam restaurar a energia de 26 unidades consumidoras.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma mulher dirigia o veículo. Ela sofreu ferimentos moderados e foi encaminhada ao Hospital Cajuru. O veículo chegou a pegar fogo e deixou manchas parte do muro de uma casa.

As equipes dos bombeiros trabalharam no combate as chamas e atenderam a motorista. O carro foi encaminhado ao pátio da Polícia Militar (PM).

A Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) bloqueou totalmente o trecho para os motoristas. Para fazer o retorno, já há registros de congestionamento.

Até o momento, não se sabe sobre as possíveis causas da batida.