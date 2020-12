Uma cobra surpreendeu muita gente ao ser encontrada em uma empresa de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, neste domingo (13). Por volta das 6h45 uma equipe do Corpo de Bombeiros do município foi acionada para fazer captura e a remoção do animal, que estava no pátio de uma fábrica de materiais de construção, na Avenida Rui Barbosa, no bairro Ipê.

Após as imagens do “salvamento” viralizarem na internet, o que chamou a atenção e gerou muitos comentários foi o tamanho do réptil, que aparenta ter cerca de três metros. Após ser capturada, a cobra foi entregue para Polícia Ambiental do Paraná. Veja as imagens que mostram a captura da cobra, compartilhadas pelo site São José Alerta: