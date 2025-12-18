Obra

CMEI de Curitiba receberá reforma de R$ 4,9 milhões

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dinalva Túlio, localizado no bairro Butiatuvinha, em Curitiba, passará por reforma no valor de R$ 4,9 milhões. As obras, previstas para iniciar em janeiro de 2026, incluem manutenções na cobertura, instalações elétricas, pisos, banheiros, pintura e acessibilidade.

Inaugurado em 1984, o CMEI atende atualmente 103 crianças em turmas de berçário, maternal e pré-escola. A unidade faz parte da Regional Santa Felicidade e está situada na Rua Firenze, 277.

Desde o início do ano, a Secretaria de Educação realizou 1.027 reformas e revitalizações em escolas e CMEIs da cidade, com gasto total de R$ 32 milhões. Também está em andamento a instalação de ar-condicionado em 308 unidades, com custo estimado de R$ 100 milhões.

A previsão é que as obras no CMEI Dinalva Túlio sejam concluídas em nove meses após o início das intervenções. As melhorias fazem parte do PRO Curitiba, programa de obras e revitalização da cidade que prevê investimentos de R$ 6 bilhões em diversas áreas.

