Hospital XV entra na rede pública de urgência e emergência de Curitiba

O Hospital XV passou a integrar a rede pública de urgência e emergência de Curitiba para atendimentos de traumato-ortopedia de casos leves. Desde 9 de dezembro, a unidade já atendeu mais de 300 pacientes encaminhados pelas UPAs da cidade. A parceria foi oficializada nesta quinta-feira (18/12) em reunião entre o prefeito Eduardo Pimentel e representantes do hospital.

A entrada do Hospital XV na rede SUS de Curitiba visa agilizar o atendimento de traumas leves, que antes podiam enfrentar esperas mais longas devido ao grande volume de casos graves nos outros hospitais conveniados. A unidade tem capacidade para atender de 60 a 80 pacientes por dia, totalizando entre 1.800 e 2.400 atendimentos mensais.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Tatiane Filipak, a ampliação da rede “dá mais agilidade à assistência de acordo com o grau de complexidade” dos casos. O hospital manterá pronto-atendimento 24 horas, todos os dias da semana, recebendo pacientes encaminhados pelo Complexo Regulador de Urgência, Central Metropolitana de Leitos, SAMU ou SIATE.

Além do pronto-socorro, o Hospital XV oferecerá serviços como diagnóstico, consultas especializadas, procedimentos de imobilização e cirúrgicos, internação quando necessário, e acompanhamento presencial ou por teleconsulta. A unidade atenderá inclusive pacientes pediátricos.

O Hospital XV atua em Curitiba desde a década de 1950, tendo operado até agora apenas na rede de saúde suplementar. Com essa parceria, passa a integrar também o sistema público de saúde da capital paranaense.

