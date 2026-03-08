Clube de Curitiba lança torneio de poker com mais de R$6 milhões em prêmios

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Live Poker Club, de Curitiba, anunciou a Arena Live Poker 2026, uma série inédita de grandes torneios que vai movimentar o cenário nacional do esporte da mente ao longo do ano. Ao todo, serão quatro etapas, com premiação total superior a R$6 milhões. Cada etapa contará com R$1,5 milhão em prêmios garantidos, além de um Ranking Geral que distribuirá R$ 300 mil aos melhores jogadores da temporada.

A primeira semana de jogos acontece de 09 a 14 de março (Fall Season); a segunda etapa já está agendada para 08 a 13 de junho (Winter Season); a terceira de 08 a 13 de setembro (Spring Season); e a última de 03 a 13 de dezembro (Summer Season).

O poker vive um momento de forte expansão no Brasil e no mundo. Reconhecido como esporte da mente, o jogo apresenta crescimento contínuo impulsionado pela profissionalização dos torneios, transmissões online, aumento de clubes especializados e maior interesse do público jovem e adulto.

Segundo Fabrício Nascimento, sócio do Live Poker Club, a criação da Arena Live Poker reflete esse novo momento do esporte. “Essa competição nasce para elevar ainda mais o nível do poker no Brasil. Pensamos em uma série que entrega estrutura, experiência, grandes premiações e um calendário organizado, valorizando o jogador e fortalecendo o mercado. É um projeto que posiciona Curitiba no centro do poker nacional”.

A competição consolida o empreendimento como um dos principais polos do poker brasileiro, atraindo atletas profissionais, amadores e entusiastas de todo o país para Curitiba.