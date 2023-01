O tempo bom e o calor abafado dos últimos dias devem continuar presentes nesta sexta-feira (9), em Curitiba e em todo o Paraná. Para quem vai curtir com os amigos o jogo entre Brasil e Croácia, ao meio-dia, pelas quartas de final da Copa do Mundo, deve preparar a bermuda, a regata e o isopor com bastante gelo.

Segundo o Simepar, não deve chover na capital. A temperatura máxima prevista para o dia é de 29°C, com mínima em torno dos 18°C.

O tempo aberto deve seguir em Curitiba ao longo do fim de semana. No sábado (10) e no domingo (11), porém, chuvas localizadas podem ocorrer à tarde, com precipitações características do verão.

No fim de semana também esquenta. As máximas no sábado e no domingo também devem girar em torno dos 29°C.

Como fica o tempo no interior e Litoral?

Ainda conforme o Simepar, nas demais regiões do estado, o tempo segue abafado nesta sexta. No Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, há risco de pancadas de chuva à tarde ainda na sexta-feira.

Nas praias paranaenses também esquenta. O sol prevalece na sexta e as máximas devem se manter próximas dos 30°C, com mínimas de 19°C.

Em Londrina, Maringá e Paranavaí, no Norte do Paraná, as temperaturas máximas podem chegar aos 32°C.