Câmeras de monitoramento do supermercado Condor, em Araucária, região metropolitana de Curitiba, flagraram o momento em que uma fiscal de caixa foi baleada e morreu após uma discussão entre um cliente e um segurança do estabelecimento, na tarde desta terça-feira (28). A confusão aconteceu depois que o cliente supostamente se negou a colocar uma máscara para entrar no local, medida essencial para o combate ao coronavírus. O segurança atirou duas vezes depois que ele e o cliente entraram em luta corporal.

A sequência de imagens mostra o homem, vestindo uma camiseta amarela, chegando ao supermercado e sendo abordado por um funcionário que estava em um balcão logo na entrada. As imagens mostram o funcionário mostrando o decreto que exige a máscara e até oferecendo uma ao cliente, mas ele se recusa e segue em frente. O fiscal tenta evitar que ele avance e acaba agredido com um soco pelo homem.

Em outra cena, o homem de amarelo aparece agredindo também um segurança do local. No empurra-empurra, o cliente acaba baleado de raspão e a mulher, que estava perto dos dois, é atingida fatalmente. Ela tenta correr, mas esbarra em um carrinho de compras e cai. Na sequência, o homem de amarelo sai correndo, empurra a mulher ferida e deixa o estabelecimento.

Uma ambulância do Siate foi acionada para socorrer as vítimas. O homem foi atendido dentro da ambulância e depois foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Araucária. O segurança envolvido também foi para a delegacia. A funcionária já estava em óbito quando os socorristas chegaram.

Em Curitiba, a prefeitura já havia determinado o uso obrigatório das máscaras, equipamento de proteção, desde o dia 17 de abril.

