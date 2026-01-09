Ciúmes leva jovem a matar própria família na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Ministério Público do Paraná apresentou denúncia criminal contra um homem de 21 anos, acusado de assassinar brutalmente a própria mãe e o irmão de apenas dez anos. O crime chocante ocorreu no último domingo (04/01), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo a denúncia formalizada pela 2ª Promotoria de Justiça, o jovem, movido por ciúmes do tratamento que a mãe dispensava ao irmão mais novo, atacou inicialmente a criança no porão da casa onde a família residia. Quando a mãe ouviu os gritos do filho caçula e tentou socorrê-lo, também foi atacada e morta pelo agressor.

+ Leia mais Morcegos invadem as cidades no Paraná: Sesa alerta população

Na acusação, o MPPR caracterizou o crime contra o menino como homicídio qualificado por motivo torpe e uso de meio que dificultou a defesa da vítima. Já no caso da mãe, a denúncia aponta para feminicídio, por ter sido o delito praticado contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar, com as mesmas qualificadoras.

Desde o dia do duplo homicídio, o denunciado encontra-se detido na Cadeia Pública de Curitiba, aguardando os desdobramentos do processo criminal.