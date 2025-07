Circuito de Inverno de Curitiba: onde curtir a segunda-feira?

Antigamente era difícil encontrar algum lugar aberto nas segundas-feiras para curtir a noite com uma boa janta ou um papo com os amigos. Mas as coisas mudaram e segunda-feira também é um bom dia para um almoço, jantar, café ou lanche fora de casa. O passeio pode ser ainda mais gostoso se for com os descontos de até 60% do 2º Circuito Bom Gourmet de Inverno.

A mobilização, que tem por objetivo valorizar o comércio de Curitiba para transformar a cidade em destino turístico no inverno, vai até 3 de agosto em 156 estabelecimentos da Grande Curitiba.

Abaixo, estão listados todos os locais que participam do evento e que abrem às segundas-feiras. O cardápio de cada casa e os detalhes sobre seu funcionamento estão disponíveis no site do evento e no app. Confira!

Veja a lista competa!

911 Diner Restaurante

Açaí Total | Ventura Shopping

Aish Baladi | Shopping Mueller

Ambe The Indian House Centro Cívico

Ambe The Indian House | Shopping Estação

Aqueces Bar

Avenida Paulista Centro

Bar CanaBenta

BaraQuias Barigui

BaraQuias Juvevê

BeatOven Pizzaria

Bier Hoff | Ventura Shopping

Boteco da Ordem

Brød Bakery Curitiba

BURGUER BAR Juvevê

BURGUER BAR Xaxim

Cacau Show | Ventura Shopping

Cake Door

Cantina e Pizzaria Baviera

Casa do Lago

Casa Varela

Chiffon Cake

CHō Lámens e Baos Batel

CHō Lámens e Baos Juvevê

CHō Lámens e Baos São Braz

Chocolate Lugano Santa Felicidade

Cioccolato & Gelato

COIN por Ivan Lopes

Confeitaria Piegel

Crói To Go! ParkShoppingBarigüi

Culinária da Zeni

Espaço Depósito

Espetinho do Tchê | Ventura Shopping

Garbo Restaurante | Grand Mercure Curitiba Rayon

Garden HamBargueria

Gordito’s | Ventura Shopping

Gyozabar

HAI YO | Grand Mercure Curitiba Rayon

Hard Rock Cafe Curitiba

IMAGINUM SUSHI

It’s Fries

Italy Caffé Juvevê

Jardim das Ervas | Ventura Shopping

Jardim Secreto Gastronomia e Afetividade

Joseph Café | ParkShoppingBarigüi

Jurassic Burger

Ken Taki Cozinha Oriental Champagnat

Ken Taki Cozinha Oriental Cristo Rei

La Bella Pizzaria

La Dolce Caffetteria | Ventura Shopping

Linda Cafeteria

Lupe Comida Mexicana

Mavy Gastrobar

Miau Miau | Shopping Estação

Milky Moo | Ventura Shopping

Mineirinho Restaurante e Happy Hour

Mustang Sally Batel

Mustang Sally Cabral

Mustang Sally Shopping Mueller

Mustang Sally Shopping Palladium

Nonnita Pizzaria

NT Doces Finos

O Cachaceiro | Bar & Restaurante

O Fornão Curitiba Juvevê

Osteria da Paz

Ox Room Steakhouse

Padaria Requinte Cabral

Passaúna Restaurante

Pata Negra Bar y Cocina

Pimp Burger Água Verde

Pinot Wine Bar

Pizzaria Garage 70 Cajuru

Posto Pelanda Analipe

Posto Pelanda Estrela Guia

Posto Pelanda Maestro

Que Paladar | Ventura Shopping

Quintal Brincante Gastronomia Ahú

Remis Food | Ventura Shopping

RM Cine Pizza

Roister I Food and Beer Culture

Royalty Café

Strô Restaurante

Taiocas Restaurante

Temporal Cafés Especiais | Shopping Cristo Rei

The American Way Cafe

Tribo das Frutas Gastronomia

Tuk-Tuk Restaurante

Vaka Steakhouse

Villa Bistrô

Vino Nobile

Vivá Você Saudável

Wintarus Bar e Grill

WOLFS Hamburgueria | São José dos Pinhais

Yakitori Curitiba