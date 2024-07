Cinco apostas de Curitiba ficaram por uma dezena do prêmio principal da Mega Sena 2747 milionária. Ninguém cravou os seis números no sorteio realizado na noite de quarta-feira (10). Apostas de Curitiba, porém, ganharam dinheiro por acertarem cinco dos seis números sorteados.

Resultado Mega Sena 2747: 14, 17, 24, 28, 36 e 45

Dos bilhetes curitibanos, dois foram feitos na internet e outros três em lotéricas da cidade ( Espaço da Sorte, Lua da Sorte e Millenium Loterias). Cada uma, faturou R$22.625,51 com apenas uma cota.

O próximo concurso será realizado no sábado (13), com prêmio estimado de R$ 15 milhões.

Como jogo na Mega-Sena?

A pessoa faz uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.

O valor por aposta depende de quantos números coloca no jogo. A aposta mínima custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 35.

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR ESPACO DA SORTE 6 Sim Simples 1 R$22.625,51 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$22.625,51 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Sim Simples 1 R$22.625,51 CURITIBA/PR LOTERIAS LUA DA SORTE LTDA 6 Não Simples 1 R$22.625,51 CURITIBA/PR MILLENIUM LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$22.625,51

