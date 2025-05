Cinco acidentes trágicos que marcaram Curitiba; veja lista

Cinco tragédias no trânsito da capital e região entraram para a história pela gravidade, repercussão e consequências. Confira os casos que chocaram os curitibanos ao longo dos anos.

Engavetamento gravíssimo na BR-277

Um engavetamento na BR-277, sentido interior, interditou completamente a rodovia na manhã do dia 10 de outubro de 2024. O acidente aconteceu em São Luiz do Purunã, distrito de Balsa Nova, envolvendo pelo menos 12 veículos. Oito pessoas ficaram feridas, sendo quatro em estado grave, e o motorista de um dos caminhões envolvidos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Acidente envolvendo Carli Filho

Outro caso que marcou a capital paranaense aconteceu em 2009, quando o deputado estadual Fernando Ribas Carli Filho (PSB), então com 26 anos, protagonizou um acidente no início da madrugada de 7 de maio.

O parlamentar dirigia um Passat quando colidiu com um Honda Fit na Rua Ivo Zamlorenzi (via rápida Campina do Siqueira-Centro), próximo à esquina com a Paulo Gorski, no Mossunguê. Gilmar Rafael Souza Yared, 26, que conduzia o Honda, e o passageiro Carlos Murilo de Almeida, 20, morreram instantaneamente. O deputado foi hospitalizado em estado grave, permanecendo em coma e respirando com auxílio de aparelhos no Hospital Evangélico.

Caminhão-tanque explodiu na BR-277

Em julho de 2016, a explosão de um caminhão-tanque na BR-277, no litoral paranaense, vitimou seis pessoas. O acidente envolveu 12 veículos e aconteceu na noite de um domingo. Na manhã seguinte, os bombeiros localizaram o corpo de um homem carbonizado em uma galeria próxima ao local da batida. A rodovia ficou completamente bloqueada das 18h de domingo até o início da madrugada de segunda-feira.

Idosa é atropelada e arrastada por três quilômetros

Terezinha Ilda Stoco Zanotto, 70 anos, atravessava o Contorno Norte, a PR-418, quando foi atropelada pelo motorista de um Volvo. O acidente aconteceu na noite do dia 05 de março de 2017, no bairro Butiatuvinha, em Curitiba, e a idosa foi arrastada por quase três quilômetros. O motorista, de 25 anos, foi preso em flagrante.

Conforme a polícia, o rapaz no Volvo trafegava em alta velocidade. Ao ser atingida pelo veículo, Terezinha ficou presa no para-brisa do carro, com parte do corpo para dentro. As pernas da mulher foram arrancadas do corpo.

Acidente polêmico envolve senador

Em 2001, um caso envolvendo de um suposto parente do senador Roberto Requião (PMDB) ganhou destaque pela polêmica. O Comando da Polícia Militar do Paraná determinou abertura de sindicância interna para investigar por que policiais liberaram os envolvidos em um acidente de trânsito após suposta intermediação do parlamentar.

O acidente ocorreu em um cruzamento no centro de Curitiba durante a madrugada. Uma caminhonete avançou o sinal vermelho e colidiu com um Astra. Com o impacto, o veículo foi arremessado contra um poste, resultando na morte das jovens Naline Picolo e Mariana Fagundes de Oliveira, ambas com 18 anos. O motorista do Astra, Odilon Gonçalves de Jesus, 28, sofreu ferimentos generalizados, mas sobreviveu.

Segundo testemunhas, os ocupantes da caminhonete, onde estaria o suposto parente do senador, deixaram o local após a chegada de Requião, antes mesmo da realização de perícia e do teste de alcoolemia.

