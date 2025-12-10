CIE Cajuru promove passeio ao Jardim Botânico para idosos no sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Centro de Iniciação Esportiva do Cajuru (CIE Cajuru) realizará um passeio ao Jardim Botânico de Curitiba no próximo sábado (13/12), para marcar o encerramento das atividades de 2025 com as alunas da melhor idade do Programa de Atividade Física. A ação visa proporcionar socialização, lazer e bem-estar às participantes.

A programação começará às 8h, com saída prevista às 8h30 do Parque Olímpico do Cajuru, onde está localizado o CIE Cajuru (Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510). No Jardim Botânico, as participantes realizarão atividades como alongamento, aula de ritmos e práticas recreativas, seguidas de um piquenique de confraternização. O retorno ao Parque Olímpico está estimado para 11h30.

A professora Gisele Tamanini, responsável pelas turmas de Ginástica Funcional, Melhor Idade e Pilates no CIE Cajuru, acompanhará o grupo durante o passeio. Segundo ela, o objetivo é proporcionar um momento de aproximação e compartilhamento de boas vivências sociais e de qualidade de vida.

Interessados em participar do passeio ou obter mais informações sobre as atividades oferecidas ao longo do ano podem procurar diretamente o CIE Cajuru. A iniciativa está aberta à comunidade do Cajuru e região, visando ampliar a integração com o grupo da melhor idade e fortalecer a participação social no esporte e no lazer.