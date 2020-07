No meio da rua!

A prefeitura de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, instalou sua a quarta cabine de descontaminação na cidade. O local escolhido é um dos mais movimentados, na Rua XV de Novembro, entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua Mota Jr, na frente do Museu Municipal. A cidade tem, segundo boletim mais recente da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 945 casos confirmados, 53 mortes e 285 recuperados.

publicidade

A ideia é aumentar a prevenção na higienização das roupas evitando assim a propagação do novo coronavírus no município. São José dos Pinhais já tinha instalado cabines que estão em funcionamento na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, Hospital São José e Terminal Central.

A cabine é equipada com pulverizadores que liberam produtos inofensivos à saúde e ao meio ambiente e é capaz de higienizar as vestes de uma pessoa em poucos segundos, trazendo mais segurança para os pedestres que circulam pela XV de Novembro.

Comércio aberto

A prefeitura de São José dos Pinhais, publicou nesta quinta-feira (16) o novo Decreto Municipal que flexibiliza a reabertura do comércio e serviços não essenciais na cidade e que terá validade até o próximo dia 29 de julho. Atividades comerciais em geral, funcionarão de segunda a sábado, de acordo com os horários normais de funcionamento, com proibição de aberturas aos domingos.

+Viu essa? Há 45 anos nevou em Curitiba e as fotos são incríveis, mas será que neva esse ano?

publicidade

Shopping Centers funcionarão das 12 horas às 20 horas, de segunda a sábado, sem poder abrir aos domingos. Permanece proibida a entrada de menores de 12 anos em todo comércio, com exceção nos restaurantes.

Salões de beleza e barbearia poderão funcionar de segunda a sábado, com horário de atendimento previamente agendado, preservando o espaço mínimo de 4,00 metros quadrados a cada 02 (duas) pessoas. Já o transporte público, lotação máxima de até 65% da capacidade dos veículos das 5hs às 8hs e das 15h30 às 19h30 e de até 55% da capacidade dos veículos nos demais horários.