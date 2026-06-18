Cidade do Paraná congela a -1,3°C nesta quinta-feira; o que vem depois dessa massa de ar frio?

A forte massa de ar frio, que causou geadas em várias cidades nesta quarta-feira, que atua sobre o Paraná continua ditando o ritmo do tempo nesta quinta-feira (18), mantendo as condições estáveis e com destaque para o frio intenso.

Praticamente todo o estado registra termômetros próximos ou abaixo dos 10 °C. O amanhecer na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), nos Campos Gerais e no litoral foi marcado por nebulosidade baixa e nevoeiros, que perdem intensidade rapidamente.

Em Curitiba, a mínima chegou aos 6 ºC, enquanto a máxima não passa dos 14 ºC, sem probabilidade de chuva para o dia.

A madrugada foi de muito frio no estado, com temperaturas abaixo dos 5 ºC entre as regiões Sul, Centro-Sul e Campos Gerais. O principal destaque foi General Carneiro, que registrou -1,3 ºC às 5h da manhã.

Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuva intensa para as regiões Centro-Sul Paranaense e Sudeste Paranaense. Já nas regiões Oeste e Noroeste, a previsão indica que rajadas de vento vindas do norte se intensificam entre a tarde e a noite, podendo superar os 40 km/h.

Previsão do tempo indica aproximação de chuva

A estabilidade do tempo está com as horas contadas no Paraná. O avanço de uma nova frente fria pelo estado vai provocar o retorno das instabilidades nesta sexta-feira, trazendo o risco de temporais já a partir do período da manhã nas regiões Sudoeste, Centro-Sul, Oeste e Noroeste.

Nos demais setores paranaenses, incluindo Curitiba, a chuva deve chegar principalmente a partir da tarde. Como o sistema se desloca de forma rápida, o dia será bastante ventoso, com rajadas de vento moderadas em todas as regiões do estado. Antes da chegada da chuva, o clima aquece mais nos setores Norte e Noroeste.

Chuva no sábado e céu aberto no domingo marcam o fim de semana na capital

Para quem planeja as atividades do fim de semana em Curitiba, o tempo vai apresentar dois cenários distintos. No sábado, o céu deve permanecer fechado e há previsão de chuva para a cidade, com temperaturas variando muito pouco: a mínima prevista é de 11 ºC e a máxima estaciona nos 12 ºC. Já no domingo, o tempo melhora significativamente e o dia será de céu aberto. Os termômetros na capital ficam entre os 10 ºC na madrugada e chegam aos 18 ºC no período da tarde.