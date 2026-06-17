Geada no Paraná: frio extremo atinge cidades nesta quarta-feira

O frio intenso fez os termômetros caírem abaixo dos 10 °C em praticamente toda a metade sul paranaense. Na capital, a mínima chegou a 5,2 °C no início da manhã, mas a previsão é de que a temperatura suba até os 18 °C ao longo do dia, com céu aberto e sem chuva.

De acordo com o meteorologista Paulo Barnieri, do Simepar, o sistema de ar frio e seco estabilizou o tempo na madrugada, mantendo temperaturas baixas na maior parte das regiões. Apenas o município de Loanda, no Noroeste, registrou temperaturas mais altas, na casa dos 15 °C. Nas demais áreas do estado, os termômetros ficaram abaixo desse patamar, com destaque para a temperatura negativa de -1,1 °C registrada em General Carneiro pelo Inmet. Não há alertas vigentes de temporais, raios, trovões, queda de energia, destelhamentos ou atuação de ciclone extratropical no estado.

Previsão de nevoeiros e geadas fracas em regiões do estado

O Simepar prevê a possibilidade de ocorrência de geadas fracas em pontos próximos à divisa com Santa Catarina, englobando as regiões Sudoeste, Centro-Sul, Campos Gerais e o sul da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O órgão também emitiu previsão de nevoeiros para algumas cidades paranaenses, fenômeno que restringe a visibilidade dos motoristas e pedestres no início da manhã.

Cidades mais frias do Paraná nesta quarta-feira

Estação Temperatura Mínima (°C) APPA Antonina (Simepar) 12,6 Altônia (Simepar) 11,8 Antonina (Simepar) 11,8 Apucarana (Simepar) 13,0 Assis Chateaubriand (Simepar) 10,1 Cambará (Simepar) 8,6 Campina da Lagoa (INMET) 8,7 Campo Mourão (Simepar) 6,5 Cândido de Abreu (Simepar) 9,5 Capanema (Simepar) 8,1 Cascavel (Simepar) 7,9 Cerro Azul (Simepar) 9,1 Cianorte (Simepar) 12,3 Cidade Gaúcha (INMET) 11,6 Colombo (INMET) 3,5 Cornélio Procópio (Simepar) 12,0 Cruzeiro do Iguaçu (Simepar) 6,6 Curitiba (INMET) 5,2 Curitiba (Simepar) 5,2 Dois Vizinhos (INMET) 5,1 Fazenda Rio Grande (Simepar) 2,8 Foz do Iguaçu (Simepar) 5,2 Francisco Beltrão (Simepar) 2,7 General Carneiro (INMET) -2,1 General Carneiro (Simepar) 6,7 Goioerê (INMET) 7,8 Guaíra (Simepar) 7,2 Guarapuava (Simepar) 1,4 Guarapuava – Entre Rios (Simepar) 1,7 Guaraqueçaba (Simepar) 12,9 Guaratuba (Simepar) 13,1 Irati (Simepar) 5,1 Ivaí (INMET) 5,5 Jaguariaíva (Simepar) 7,2 Japira (INMET) 12,1 Joaquim Távora (INMET) 8,0 Lapa (Simepar) 2,2 Laranjeiras do Sul (Simepar) 8,4 Loanda (Simepar) 15,1 Londrina (Simepar) 10,2 Marechal Cândido Rondon (INMET) 6,9 Maringá (INMET) 11,2 Maringá (Simepar) 12,3 Morretes (INMET) 11,8 Morretes (Simepar) 12,0 Nova Prata do Iguaçu (Simepar) 8,3 Nova Tebas (INMET) 7,8 Palmas (Simepar) 1,4 Palotina (Simepar) 5,3 Paranaguá (Simepar) 13,9 Paranavaí (Simepar) 12,9 Pato Branco (Simepar) 6,7 Pinhais (Simepar) 4,1 Pinhão (Simepar) 2,5 Ponta Grossa (Simepar) 3,6 Santa Helena (Simepar) 6,6 Santa Maria do Oeste (Simepar) 8,8 São Miguel do Iguaçu (Simepar) 6,4 Telêmaco Borba (Simepar) 7,9 Toledo (Simepar) 5,0 Ubiratã (Simepar) 9,7 Umuarama (Simepar) 9,6 União da Vitória (Simepar) 4,2 Ventania (INMET) 10,0

Fonte: Simepar e INMET — Temperaturas mínimas registradas em 17/06/2026.