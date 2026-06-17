Geada no Paraná: frio extremo atinge cidades nesta quarta-feira

O frio intenso fez os termômetros caírem abaixo dos 10 °C em praticamente toda a metade sul paranaense. Na capital, a mínima chegou a 5,2 °C no início da manhã, mas a previsão é de que a temperatura suba até os 18 °C ao longo do dia, com céu aberto e sem chuva.
De acordo com o meteorologista Paulo Barnieri, do Simepar, o sistema de ar frio e seco estabilizou o tempo na madrugada, mantendo temperaturas baixas na maior parte das regiões. Apenas o município de Loanda, no Noroeste, registrou temperaturas mais altas, na casa dos 15 °C. Nas demais áreas do estado, os termômetros ficaram abaixo desse patamar, com destaque para a temperatura negativa de -1,1 °C registrada em General Carneiro pelo Inmet. Não há alertas vigentes de temporais, raios, trovões, queda de energia, destelhamentos ou atuação de ciclone extratropical no estado.
Previsão de nevoeiros e geadas fracas em regiões do estado
O Simepar prevê a possibilidade de ocorrência de geadas fracas em pontos próximos à divisa com Santa Catarina, englobando as regiões Sudoeste, Centro-Sul, Campos Gerais e o sul da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O órgão também emitiu previsão de nevoeiros para algumas cidades paranaenses, fenômeno que restringe a visibilidade dos motoristas e pedestres no início da manhã.
Cidades mais frias do Paraná nesta quarta-feira
|Estação
|Temperatura Mínima (°C)
|APPA Antonina (Simepar)
|12,6
|Altônia (Simepar)
|11,8
|Antonina (Simepar)
|11,8
|Apucarana (Simepar)
|13,0
|Assis Chateaubriand (Simepar)
|10,1
|Cambará (Simepar)
|8,6
|Campina da Lagoa (INMET)
|8,7
|Campo Mourão (Simepar)
|6,5
|Cândido de Abreu (Simepar)
|9,5
|Capanema (Simepar)
|8,1
|Cascavel (Simepar)
|7,9
|Cerro Azul (Simepar)
|9,1
|Cianorte (Simepar)
|12,3
|Cidade Gaúcha (INMET)
|11,6
|Colombo (INMET)
|3,5
|Cornélio Procópio (Simepar)
|12,0
|Cruzeiro do Iguaçu (Simepar)
|6,6
|Curitiba (INMET)
|5,2
|Curitiba (Simepar)
|5,2
|Dois Vizinhos (INMET)
|5,1
|Fazenda Rio Grande (Simepar)
|2,8
|Foz do Iguaçu (Simepar)
|5,2
|Francisco Beltrão (Simepar)
|2,7
|General Carneiro (INMET)
|-2,1
|General Carneiro (Simepar)
|6,7
|Goioerê (INMET)
|7,8
|Guaíra (Simepar)
|7,2
|Guarapuava (Simepar)
|1,4
|Guarapuava – Entre Rios (Simepar)
|1,7
|Guaraqueçaba (Simepar)
|12,9
|Guaratuba (Simepar)
|13,1
|Irati (Simepar)
|5,1
|Ivaí (INMET)
|5,5
|Jaguariaíva (Simepar)
|7,2
|Japira (INMET)
|12,1
|Joaquim Távora (INMET)
|8,0
|Lapa (Simepar)
|2,2
|Laranjeiras do Sul (Simepar)
|8,4
|Loanda (Simepar)
|15,1
|Londrina (Simepar)
|10,2
|Marechal Cândido Rondon (INMET)
|6,9
|Maringá (INMET)
|11,2
|Maringá (Simepar)
|12,3
|Morretes (INMET)
|11,8
|Morretes (Simepar)
|12,0
|Nova Prata do Iguaçu (Simepar)
|8,3
|Nova Tebas (INMET)
|7,8
|Palmas (Simepar)
|1,4
|Palotina (Simepar)
|5,3
|Paranaguá (Simepar)
|13,9
|Paranavaí (Simepar)
|12,9
|Pato Branco (Simepar)
|6,7
|Pinhais (Simepar)
|4,1
|Pinhão (Simepar)
|2,5
|Ponta Grossa (Simepar)
|3,6
|Santa Helena (Simepar)
|6,6
|Santa Maria do Oeste (Simepar)
|8,8
|São Miguel do Iguaçu (Simepar)
|6,4
|Telêmaco Borba (Simepar)
|7,9
|Toledo (Simepar)
|5,0
|Ubiratã (Simepar)
|9,7
|Umuarama (Simepar)
|9,6
|União da Vitória (Simepar)
|4,2
|Ventania (INMET)
|10,0
Fonte: Simepar e INMET — Temperaturas mínimas registradas em 17/06/2026.