A Prefeitura de Piraquara, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Estado do Paraná (Sedu) e a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), assinaram, no mês de setembro, um acordo de Cooperação Técnica para iniciar o estudo de implantação de um novo terminal rodoviário no município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O estudo irá determinar o local do novo terminal, assim como a disposição das linhas que ele passará a atender. O levantamento contempla ainda um mapeamento do atual atendimento de ônibus realizado na cidade buscando melhorar o serviço prestado.

De acordo com a prefeitura, o atual Terminal Rodoviário de Piraquara além de não comportar a demanda existente, não possui espaço para ampliação e encontra-se em local desfavorável à dinâmica do transporte coletivo, pois a maior densidade demográfica está além do terminal (sentido Curitiba).