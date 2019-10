A partir desta quinta-feira (10), o município de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana do Paraná (RMC), conta com o Programa Nota Fazenda, um sistema de sorteio de prêmios para “para tomadores de serviços identificados na Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e)”.

Serão distribuídos até R$ 6 mil em premiações em sorteios bimestrais. Para concorrer, basta se cadastrar no site da Nota Fazenda no site do programa e pedir a nota em todas as prestações de serviços realizadas no município. Outro benefício do programa é o abatimento de até 30% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).