O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de temporal com ventos intensos e granizo para o Paraná no fim da manhã desta segunda-feira (26). A forte chuva que deve chegar a Curitiba no período da tarde é consequência da formação de um ciclone extratropical entre o Rio Grande do Sul e o Oceano Atlântico.

Segundo o Inmet, a forte chuva que vai atingir o estado pode ter precipitação entre 20 e 30mm, ventos intensos de 40 a 60km/h e queda de granizo. O instituto informa que há risco de queda de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos de árvores e chance de alagamentos.

O temporal pode atingir com mais intensidade Curitiba e região metropolitana e também a área central do estado, Litoral, região norte, oeste, sudoeste e sul do Paraná.

Proteja-se

Em caso de rajadas de vento, a orientação do Inmet é para não se abrigar embaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. É importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados á tomada. Em caso de emergência pelos estragos provocados pela chuva, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou Corpo de Bombeiros (telefone 193).