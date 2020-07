O temporal provocado pela passagem de um “ciclone bomba” por Curitiba e outras cidades do sul do Brasil, compromete o abastecimento de água desde o fim da tarde desta terça-feira (30), na capital e em municípios da região metropolitana.

De acordo com a Sanepar, a falta de água se dá pela queda de energia elétrica provocada pelas fortes chuvas. São afetadas várias regiões de Curitiba, além das cidades de Mandirituba, Lapa, Campo Largo, Almirante Tamandaré, São José dos Pinhais e Colombo.

Segundo a empresa, ainda não há previsão para o retorno da energia elétrica e a normalização do abastecimento de água, assim, a orientação é evitar desperdícios. “A Sanepar conta com a compreensão de todos e alerta para que seja feito uso racional da água”, pede a Sanepar, em nota divulgada no site oficial do governo estadual.

