Ciclone avança e eleva riscos para temporal no Paraná. Curitiba pode ter muita chuva

O Paraná deve ficar em alerta nas próximas horas. Um sistema de baixa pressão que se intensifica sobre o Rio Grande do Sul dará origem a um ciclone extratropical, trazendo instabilidade para toda a região Sul do país.

A previsão é de que o tempo comece a mudar já nesta segunda-feira (08/12), mas será na terça-feira que o cenário inspira mais cuidados. Em Curitiba, o volume de chuva pode chegar a 23,1 mm apenas na terça-feira (09/12).

O que preocupa os meteorologistas é o sistema frontal associado ao processo de ciclogênese – nome técnico para a formação do ciclone. Este fenômeno deve trazer instabilidade para todo o estado do Paraná nas próximas 24 e 48 horas.

“O tempo fica mais instável mesmo é durante a terça-feira quando o risco de temporais estará mais alto no estado do Paraná. Posteriormente, na quarta, esse ciclone extratropical atua muito próximo do litoral Gaúcho, mas impulsiona a entrada de um ar mais ameno e deixa o vento mais constante durante toda a quarta-feira. Porém, não com rajadas tão intensas quanto no Rio Grande do Sul”, explicou Lizandro Jacóbsen, do Simepar.

A recomendação é que a população fique atenta aos boletins meteorológicos e aos alertas emitidos pela Defesa Civil. Para receber as informações diretamente no celular, basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199.

Embora o ciclone se forme no Rio Grande do Sul, seus efeitos indiretos alcançarão também Santa Catarina e o Paraná, trazendo riscos de temporais significativos para toda a região.

Na quarta-feira, com o ciclone já atuando próximo ao litoral gaúcho, a previsão do tempo para Curitiba indica céu limpo e temperatura entre os 17 e 25ºC. Só volta a chover na sexta-feira (12/12).

