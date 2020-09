O tempo deve voltar a ficar estável nesta terça-feira (29) em Curitiba e região. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a frente fria que passou pelo Paraná se afasta para o oceano e a nebulosidade começa a diminuir. Em Curitiba, as temperaturas devem variar entre 14º C e 24º C nesta terça-feira.

Porém os ventos que chegam do Litoral ainda mantêm a presença de nuvens que escondem o sol na capital. A possibilidade de chuva existe, mas é mínima e as temperaturas se mantém amenas. Nas praias, por causa da umidade, ainda há previsão de chuviscos isolados.

Mas o curitibano deve se preparar pra volta do calor. Quarta-feira (30), o tempo começa a esquentar de vez, com previsão de 32º C temperatura de máxima. E na quinta-feira (1.º), de acordo com a meteorologia, o calor pode bater mais um recorde neste ano, quando os termômetros podem chegar a marcar 34º C. O primeiro recorde de calor em 2020 ocorreu domingo (27), quando foram registrados 33,5º C na capital, maior temperatura para o mês de setembro em 17 anos.

Outras regiões

Conforme aponta o Simepar, o ar deve ficar seco nas demais regiões do estado nesta terça-feira, com o sol predominando. No interior, embora a estabilidade atmosférica predomine, há previsão de chuvas isoladas a partir da tarde nas regiões Oeste, Sudoeste, Sul e centro sul do Paraná. Na região Norte, principalmente, já esquenta bastante a partir desta terça. Em Londrina, por exemplo, a máxima prevista é de 35º C, com mínima de 20ºC.

Nas praias, com a possibilidade de chuviscos isolados, as temperaturas devem seguir mais amenas nesta terça. Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a máxima deve chegar perto dos 23º C e a mínima prevista é de 17ºC.