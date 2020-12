A terça-feira (08) vai ser de tempo nublado e com possibilidade de chuva em Curitiba e na região metropolitana no período da tarde. Mas não se assuste, pois não vai ser algo muito intenso e que vai atrapalhar os planos para o restante do dia.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo vai permanecer fechado durante toda a terça-feira. A previsão aponta ainda que a chuva vai ser fina no comecinho da tarde, mas com rajadas de vento podendo chegar a 26 km/h.

A máxima que Curitiba vai ter é de 26° graus. A super dica do dia é acompanhar na plataforma do Disney +, o filme “Fada Madrinha”, uma versão diferente para os clássicos que envolvem princesa, bruxas e toda uma turma que faz parte da nossa infância.

No litoral do Paraná, o tempo vai ser bem semelhante ao da capital, mas com uma chuva mais consistente até pela região da Serra do Mar. Em Guaratuba, tempo bem fechado com a máxima chegando a 25°graus.

Interior

Nuvens com bastante nebulosidade nos Campos Gerais e sol nas demais regiões. Em Londrina, na região Norte do Paraná, o sol vai se fazer presente nesta terça-feira e a máxima prevista é de 31° graus.