A forte chuva que atingiu Curitiba ao longo da madrugada desta segunda-feira (16) causou alguns estragos na região central da cidade. Ao lado do Teatro Guaíra, um Guapuruvu – árvore que era imune ao corte – caiu, deixando o trânsito bloqueado, fazendo com que linhas de ônibus precisassem de desvio e deixando 2,5 mil imóveis sem energia elétrica. Havia um alerta de temporal para a cidade e que segue valendo até às 15h desta segunda-feira.

continua depois da publicidade

+Caçadores! Aos 90 anos, o hightlander dos Papais Noéis está pertinho de Curitiba

A árvore que despencou era um Guapuruvu e estava na lista das árvores imunes ao corte em Curitiba. Ela ficava na Rua Amintas de Barros, ao lado do Teatro Guaíra, perto da esquina com a Rua Conselheiro Laurindo. A queda da árvore enorme causa bloqueio no trânsito e o desvio está sendo feito pela Rua João Negrão. O retorno da energia elétrica deve demorar pelo menos o dia todo. “Ao lado do Teatro Guaíra sucumbiu frondoso Guapuruvu, com o vento forte desta madrugada. Tinha aproximadamente 50 anos. O ciclo vital infelizmente arrefeceu”, lamentou grega após a queda da árvore.

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná. Foto: Divulgação/Setran. Foto: Colaboração/Eliane Colonetti Foto: Colaboração/Eliane Colonetti

Moradores e comerciantes da região afirmaram que o barulho da queda foi impressionante. “Estamos sem luz desde às 5h da manhã. Cheguei e fui a primeira a ver. Pensei que o prédio tinha caído por causa do barulho forte. Essa árvore sempre vinha perdendo galhos, infelizmente hoje ela caiu inteira. Hoje não vai ter serviço, só de limpeza mesmo”, lamentou a comerciante Marisa Segala.

Guapuruvu não aguentou e tombou na Rua Amintas de Barros. Foto: Gustavo Marques/Tribuna do Paraná.

Linhas de ônibus tiveram que desviar o caminho

Segundo a prefeitura de Curitiba, o bloqueio da Amintas de Barros modificou as linhas de ônibus Circular Centro, Higienópolis, Sagrado Coração, Canal da Música, Augusto Stresser, Hugo Lange, Itupava, Detran/Vicente Machado e Bairro Alto/Santa Felicidade, que estão fazendo desvios pela região.

Vem mais chuva pra Curitiba?

Um pouco antes das 7h, o sol até chegou a aparecer em Curitiba, mas logo o tempo fechou novamente e a chuva voltou a cair. Segundo o Simepar, a previsão para esta segunda-feira segue de tempo fechado e chuva o dia inteiro. Os termômetros na capital ficam entre os 17 e 22 graus.

Para terça-feira (17) a previsão segue chuvosa na capital, que terá mínima de 15 e máxima de 21 graus. O tempo chuvoso dá uma trégua apenas na quinta-feira (19). No final de semana, por exemplo, a chuvarada volta com a mesma intensidade para Curitiba.

Alerta laranja de temporal

Todo o Paraná segue sob alerta laranja, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão para o alerta laranja (o segundo mais forte) engloba chuvas intensas, com pico de até 100mm por hora e acumulado de até 60mm por dia, rajadas de ventos de até 100km/h, queda de raios e possibilidade de granizo.