Boa parte da região sul do Brasil, incluindo Curitiba e o Paraná, está sob alerta laranja de tempestade a partir da tarde desse domingo (15). O aviso, segundo grau de intensidade em uma escala com três níveis, passa a valer às 15 horas do domingo e segue até 10 horas da manhã de segunda-feira (16).

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo é de chuvas intensas, com pico de até 100mm por hora e acumulado de até 60mm por dia, rajadas de ventos de até 100km/h, queda de raios e possibilidade de granizo.

Conforme previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), áreas de instabilidade se formam sobre o estado devido à associação do calor com a umidade, trazida do oceano. Além disso, uma frente fria se intensifica no norte da Argentina, e chega ao estado no final do domingo.