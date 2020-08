A chuva que caiu na madrugada deste sábado (15) em Curitiba provocou 13 ocorrências de queda de árvores, causando o bloqueio de ruas nos bairros Novo Mundo, Vista Alegre, Bacacheri e Jardim Social. Segundo a prefeitura, as ocorrências foram registradas até o meio-dia. Na madrugada, a cidade registrou rajadas de vento perto dos 50 km/hora.

As árvores caíram em trechos da Laudelino Ferreira Lopes, no Novo Mundo, nas ruas Eduardo Geronasso, Marechal Trompowski e Costa Rica, ambas no Bacacheri, Justiniano de Melo Silva, no Jardim Social. Na Rua Arthur Leinig, no Vista Alegre, duas árvores caíram interditando a circulação. Segundo a prefeitura, não houve registro de feridos, desalojados ou desabrigados.

O Instituto Tecnológico Simepar registrou rajadas de vento em Curitiba de 49,3km/hora e acúmulo de 8,2 mm de chuva. A previsão de chuva para todo o sábado é de 9,1 mm.

Queda de árvore na Rua Eduardo Geronasso, no Bacacheri, em Curitiba. Foto: Gerson Klaina / Tribuna. Queda de árvore na Rua Eduardo Geronasso, no Bacacheri, em Curitiba. Foto: Gerson Klaina / Tribuna. Queda de árvore na Rua Arthur Leinig, bairro Vista Alegre, em Curitiba. Foto: Gerson Klaina / Tribuna.

Central 156

As informações sobre queda de árvores podem ser feitas pelo canal da prefeitura de Curitiba no telefone 156 da Central de Atendimento ao Cidadão, pelo site (www.central156.org.br) ou pelo aplicativo do serviço. O atendimento é feito por ordem de chamada e também de acordo com a gravidade da situação relatada.

Evite sair de casa

Enquanto estiver chovendo, a orientação da Defesa Civil é que se evite sair de casa. Se a pessoa já estiver na rua, deve evitar se abrigar embaixo de árvores e de estruturas metálicas, estando a pé ou de carro. Debaixo de chuva, o motorista deve redobrar a atenção e reduzir a velocidade.

A Defesa Civil registra as ocorrências que chegam ao município pelo telefone de emergência 199 e, também, pelo 156 (Central de Atendimento ao Cidadão) e pelo 153 (Centro de Operações da Guarda Municipal).

Outras situações decorrentes de chuvas ou temporais podem ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros (193) e pela Copel.