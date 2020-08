O tempo começa a mudar na região de Curitiba a partir desta quarta-feira (12). Em vez do céu aberto dos últimos dias, a passagem de uma frente fria de pouca intensidade deve provocar as primeiras chuvas irregulares da semana, após 13 dias de tempo seco. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas ainda devem se manter na mesma faixa de variação, frias pela manhã e mais quentes à tarde. As chuvas ocorrem justamente por esse encontro da umidade com o calor. A meteorologia prevê chuvas mais intensas a partir de quinta-feira (13).

Em Curitiba, nesta quarta, as temperaturas devem variar nos termômetros entre 12º C e 25º C. A frente fria que passa pela área sul do estado segue rapidamente em direção ao mar. De acordo com o Simepar, as chuvas serão irregulares ao longo do dia.

Já na quinta-feira, a meteorologia prevê a chegada de um sistema de baixa pressão, logo após a passagem da frente fria, que trará chuvas mais significativas para a capital e região metropolitana. O Simepar ainda aponta que as chuvas vão durar um período mais longo de tempo, invadindo o fim de semana e, pelo menos, o início da semana que vem.

Litoral

Nas praias do Paraná, a previsão é parecida para esta quarta-feira. Há aumento na umidade e a presença de nuvens, junto com o calor, provocam chuvas, que também só devem se tornar mais regulares a partir de quinta-feira. Segundo o Simepar, para esta quarta, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 16º C e 24º C.