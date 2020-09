A coligação formada pelo PL e pelo Pros oficializou neste sábado (12), em convenção no Hotel Bourbon, o lançamento da candidatura da deputada federal Christiane Yared (PL) à prefeitura de Curitiba nas eleições de 2020. Ela formará chapa com a empresária e candidata a vice-prefeita Jilcy Rink, mãe do presidente do diretório municipal do PL e ex-jogador do Athletico, Paulo Rink. Será a única chapa integralmente feminina a disputar o pleito pelo comando do Executivo municipal. A coligação lançou ainda 26 candidatos a vereador.

“A largada foi dada hoje. Tomem todos os cuidados, protejam-se e falem com os outros sobre o nosso projeto, ‘menos concreto e mais afeto’, mas com proteção. Queremos todos com saúde. Sejam bem-vindos a essa caminhada belíssima que estamos iniciando”, afirmou Christiane Yared. “Faremos uma campanha limpa, sem agressões e apresentando soluções para a cidade. Unidos temos voz”, completou Paulo Rink.

A aproximação com o Pros foi destacada na convenção. “No Pros, a mulher tem vez e voz, por isso apoiamos a candidatura da Christiane”, afirmou o presidente do diretório municipal, Tico Kuzma.

Convictas de que o lugar das mulheres é em qualquer lugar, inclusive na Prefeitura de Curitiba, as candidatas defenderam a importância de uma campanha limpa e focada nos projetos para a capital. “Nós faremos acontecer essa cidade e iremos valorizar a mulher. A nossa luta é por cada filho dessa cidade, por cada um que nos acolheu. Nós somos irmãos, quem nasceu e quem escolheu Curitiba”, assegurou.

Christiane, de 60 anos, é deputada federal em segundo mandato. Elegeu-pela primeira vez em 2014, quando recebeu 200.144 votos. Quatro anos depois reelegeu-se, com total de 107.636 votos.

Empresária do ramo alimentício, ela entrou na vida pública após uma tragédia familiar. O filho Gilmar Rafael Yared morreu em um acidente de trânsito causado pelo ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho, em 2009.

