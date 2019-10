Para quem desanimou com a queda das temperaturas e a chuva prolongada no início desta semana em Curitiba a notícia é boa: o tempo deve começar a melhorar nesta terça-feira (8). O sol deve aparecer em alguns momentos do dia entre nuvens, e, apesar de dia nebuloso, a possibilidade de chuva é baixa.

A precipitação que perdurou domingo (6) e segunda-feira (7) de manhã se afastou para São Paulo, mas, a umidade do oceano continua soprando para a capital paranaense. “Apesar da baixa possibilidade de chuva, a nebulosidade ainda persiste aqui por causa da umidade vinda do oceano”, explica a meteorologista do Simepar, Samuel Braun.

E, com a presença de sol, as temperaturas devem ficar mais amenas nesta terça. O dia começou com 14°C e máxima deve chegar a 21°C. “Com a aparição do sol é natural que o tempo esquente um pouco”, conta Braun.

Como fica o tempo no litoral e interior?

Assim como Curitiba, o litoral também fica com sol entre nuvens e temperaturas amenas. Em Guaratuba e Matinhos o sol deve aparecer com maior frequência no período da tarde e as temperaturas ficam entre 17°C e 23°C.

Já no interior do estado a tendência é que o tempo esteja mais estável. Em Cascavel, no Oeste, o sol é quase que presente na maior parte do dia e as temperaturas se elevam, entre 14°C e 27°C. Em Guarapuava, no Centro-Sul, a tendência é também de tempo mais estável e temperaturas entre 12°C e 24°C.