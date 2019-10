A partir das 9h da manhã desta terça-feira (8), o quinto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2019 estará disponível para consulta. O lote inclui também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. O crédito bancário para mais de 2,7 milhões de contribuintes será realizado no dia 15 de outubro, totalizando R$ 3,5 bilhões.

Veja se a sua restituição está liberada!

Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita, ou ligar para o Receitafone, no número 146. Na consulta ao site da Receita, é possível também acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar os problemas e fazer a autorregularização, mediante entrega da declaração retificadora.

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones por meio do qual é possível consultar diretamente nas bases de dados as informações sobre a liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de CPF.