Céu limpo vai continuar em Curitiba? Confira a previsão

Neste sábado (02), o dia será de sol e temperaturas agradáveis em Curitiba. A máxima prevista é de 22 °C, enquanto a mínima pode chegar a 12 °C, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

No domingo (04), os termômetros na capital paranaense devem oscilar entre 13 °C e 22 °C. O tempo permanece estável durante o fim de semana, sem previsão de chuva. Com o céu limpo, as rajadas de vento variam entre 19 km/h e 22 km/h, contribuindo para a sensação de tempo fresco.

Característica do outono, há possibilidade de neblina nas primeiras horas do dia no final de semana, o que exige atenção redobrada dos motoristas que vão pegar estrada no retorno do feriado prolongado.

No Litoral, uma frente fria vinda do oceano pode aumentar a nebulosidade e trazer pancadas de chuva ao longo do dia. Ainda assim, os termômetros devem marcar entre 18 °C e 24 °C, mantendo as temperaturas amenas.

Cidades do interior podem ter calor intenso e chuvas

As temperaturas em todo o Paraná devem se manter agradáveis, com pouca variação entre mínima e máxima. No interior do estado, o calor pode ser mais intenso. Na região Noroeste, os valores superam a média de máximas para o mês, atingindo entre 26 °C e 28 °C. Nessa região, assim como no Sul e no Litoral, há chance de chuvas isoladas e passageiras.