O tempo não se altera em Curitiba e região nesta sexta-feira (18), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Uma massa de ar quente e úmido deixa o céu parcialmente nublado e o risco de chuva permanece atuando no Paraná. Há chance de chuva forte no período da tarde e a previsão também vale para o Litoral. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) há um alerta amarelo de temporal em vigor.

Em Curitiba, nesta sexta-feira, o mapa meteorológico aponta temperaturas variando entre 19º C e 29º C. O sol apareceu nas primeiras horas da manhã, mas o tempo fechou logo em seguida. “São o ar mais úmido e o calor que favorecem o desenvolvimento de áreas de instabilidade. Há condição para algum temporal novamente no período de maior aquecimento”, diz a previsão do Simepar.

Litoral

Nas praias do Paraná também deve chover e o céu fica carregado de nuvens nesta sexta-feira. No entanto, a chuva deve ser mais fina e em poucos períodos do dia. Segundo o Simepar, assim como em Curitiba há chance de temporal entre a Serra do Mar e as cidades litorâneas.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas variam entre 22º C e 28º C. A sensação deve ser de tempo abafado por causa do calor e da umidade.