O céu desta sexta-feira (13) fechou, escureceu e uma forte chuva de granizo atingiu parte da região metropolitana nesta tarde. No bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais, pouco menos de 30 minutos de chuva foram suficientes para mudar o cenário do bairro. Telhados ficaram esburacados, o capô dos carros ficaram marcados pelas pedras de gelo e alguns para-brisas trincaram.

De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, uma massa de ar que predomina a região continua quente, favorecendo a formação de áreas de instabilidade. As pancadas de chuva foram isoladas e rápidas. Confira o vídeo a seguir:

Em Almirante Tamandaré, também na região metropolitana, a forte chuva de granizo provocou a queda de um Pinheiro do Paraná em cima de duas casas no bairro Jardim Roma. De acordo com a Defesa Civil do município, ninguém se feriu.

Foto: colaboração.

De acordo com o Simepar, a região de São José dos Pinhais registrou precipitação próxima dos 30 mm. Já em Colombo e Pinhais, chuva entre 10 e 15 mm. As chuvas foram pontuais, não houve registro de alagamentos.