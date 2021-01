Tem gostado desse clima confuso dos últimos dias? Pois saiba que, nesta terça-feira (26), quase nada vai mudar nas temperaturas. Segundo o Simepar, o dia deve ser de tempo instável em todo o Paraná. Em Curitiba, os termômetros não passam dos 25ºC e pode chover a qualquer momento.

A previsão do instituto aponta que o dia deve ser com céu cheio de nuvens e algumas chuvas isoladas. A maior temperatura do dia continua sendo nas regiões mais próximas da fronteira com o Paraguai: em Guaíra, por exemplo, os termômetros chegam aos 31ºC.

No litoral do Estado, o céu deve ficar encoberto pela manhã e a chuva pode vir logo no começo da tarde. Em Matinhos, os termômetros não passam dos 27ºC. Essa mesma condição se espalha por todas as outras regiões litorâneas.

Tempo confuso!

Conforme o Simepar, na medida em que a frente fria avança pelo Sul do Brasil, aumenta a instabilidade atmosférica no Paraná. Com isso, entre a madrugada e a manhã de quarta-feira (27), são previstas chuvas e temporais.

A partir de quarta-feira também está previsto que as temperaturas mudem um pouco. Esquenta mais ao Norte do Estado e no litoral. Os termômetros podem ficar acima dos 30ºC em várias regiões, principalmente no período da tarde.