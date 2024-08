Cerveja era adulterada na Grande Curitiba em barracão descoberto pela PM

É “comprar gato por lebre”. Um barracão no bairro São Marcos, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), era utilizado por criminosos para adulterar cerveja. A abordagem da Polícia Militar do Paraná (PMPR) ocorreu na noite de terça-feira (06), mas ninguém foi preso.

Segundo a PMPR, após uma denúncia, uma equipe foi ao local e encontrou 592 engradados de cervejas, com garrafas de 600 ml com os rótulos substituídos. A troca dos rótulos era feita por outros de marcas mais caras e conhecidas.

Os suspeitos fugiram antes da chegada da polícia e não foram localizados. A mercadoria foi apreendida. A investigação segue agora com a Polícia Civil do Paraná (PCPR).

