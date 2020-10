O centenário Colégio Novo Ateneu, em Curitiba, encerrará suas atividades de ensino em dezembro deste ano. O aviso foi dado em comunicado aos pais neste mês de outubro, junto com a informação de que a instituição dará lugar ao Colégio Bom Jesus Seminário, em menção ao bairro onde se localiza o prédio do Novo Ateneu.

As novas matrículas dos alunos para o próximo ano letivo, inclusive, já estão sendo administradas pelo Grupo Educacional Bom Jesus e serão abertas a partir do dia dia 15. Serão ofertadas vagas para turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Por meio de comunicado, a assessoria do Bom Jesus informou que um telefone já foi disponibilizado para os pais tirarem dúvidas a respeito do novo colégio. O número é o 0800 727 4003. No atendimento do call center há direcionamento específico para os pais de alunos do Novo Ateneu e para os pais de alunos do Bom Jesus. Para informações sobre alunos de outros colégios, os pais falam direto com um atendente.

Ainda de acordo com a assessoria, a partir de janeiro de 2021, o Colégio Bom Jesus dará continuidade à demanda das famílias nos bairros da região do Seminário, que buscam por educação básica. O colégio explica que vai atender “com toda a infraestrutura, soluções, serviços e produtos do Colégio Bom Jesus”. Além das informações sobre a proposta pedagógica, pelo call center é possível agendar uma visita à nova unidade.

A assessoria não deu detalhes sobre o processo de matrícula para ex-alunos do Novo Ateneu.

Colégio Novo Ateneu

De acordo com texto informativo publicado no site do Novo Ateneu, a Administradora Educacional Novo Ateneu surgiu em 1897, quando o professor Elysio de Oliveira Vianna veio para Curitiba com o objetivo de fundar uma escola primária. Essa primeira escola foi a base para a fundação do Ginásio Novo Ateneu, em 1925. Desde então, são 93 anos de ininterrupta atividade no ensino. Se o tempo for contado desde a primeira escola, são 123 anos de história.

Até se firmar no bairro Seminário desde 1997, na Avenida Nossa Senhora Aparecida, o Novo Ateneu teve sua primeira sede na Rua Emiliano Perneta, no Centro. Depois, de 1979 a 1988, esteve na Rua Alberto Folloni.