Assim como ocorreu no Dia das Mães, em maio deste ano, as homenagens e as visitas aos túmulos dos cemitérios municipais de Curitiba seguem proibidas no Dia dos Pais, que será comemorado no próximo domingo (9). Isso ocorre porque estes locais permanecem fechados desde o mês de março, por conta da pandemia de novo coronavírus. A medida, de acordo com a prefeitura, tem como objetivo evitar a circulação e aglomeração de pessoas, para prevenir a disseminação da covid-19.

publicidade

LEIA AINDA – Ir ao funeral ou guardar bons momentos na memória? Psicólogos ajudam a encarar a hora do adeus

Assim, mais uma vez, a diretora de Serviços Especiais da Secretaria do Meio Ambiente de Curitiba, Clarissa Grassi, pede que as famílias entendam o objetivo e façam as suas homenagens aos pais falecidos a distância.

“Estamos em alerta laranja, conforme as orientações dos órgãos de saúde. Precisamos nos adaptar e não promover aglomerações para que possamos voltar à rotina brevemente”, diz.

LEIA TAMBÉM – Começa obra que vai levar Ligeirão Norte-Sul ao Capão Raso e já deveria estar pronta

publicidade

Ainda segundo a prefeitura, mesmo com os cemitérios fechados à visitação, o Serviço Funerário Municipal segue com atendimento ininterrupto, com ações de proteção aos funcionários e aos usuários, como o uso de equipamentos de proteção, álcool em gel e a manutenção do distanciamento social.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.