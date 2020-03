Durante as comemorações do Dia Internacional da Mulher, a visita guiada ao Cemitério Municipal São Francisco de Paula, em Curitiba, terá programação especial no próximo sábado (7). De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente (SMMA), serão apresentadas aos participantes as biografias das mulheres pioneiras da capital paranaense. A visita será das 9h às 12h e está com as inscrições abertas.

De acordo com a SMMA, os interessados devem encaminhar um e-mail para o endereço visitaguiada@curitiba.pr.gov.br , informando nome e RG de até quatro participantes. A programação é gratuita, mas está sujeita ao preenchimento das 60 vagas existentes. A confirmação da participação é feita em resposta ao e-mail enviado.

De acordo com a diretora de Serviços Especiais da SMMA, a pesquisadora e responsável pela visita, Clarissa Grassi, esse é o quarto ano consecutivo da visita temática pelo Dia Internacional da Mulher. Conforme explica a pasta, é a oportunidade de conhecer mais sobre a trajetória de Enedina Alves Marques, a primeira engenheira negra do Brasil, a fotógrafa Fany Wolk, a professora Maria Nicolas, a feminista Marianna Coelho, a médica Maria Falce, a poetisa Helena Kolody, Didi Caillet, entre outras.

“São mulheres que desempenharam papéis de importância história de Curitiba, em diferentes áreas, e que merecem ter a sua trajetória contada e conhecida”, ressalta a responsável.

Visitas guiadas

Foto: Felipe Rosa/Arquivo/Tribuna do Paraná.

As visitas acontecem nas modalidades padrão, temática e noturna, conforme calendário mensal. A ação explora a potencialidade do primeiro cemitério da cidade como resumo simbólico de Curitiba, explorando a arquitetura, arte e geodiversidade por meio da trajetória das pessoas ali sepultadas.

Serviço

Visita Guiada Temática – Dia Internacional da Mulher: Curitibanas Pioneiras

Data: Sábado (7)

Horário: das 9h às 12h

Local: Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Praça Padre João Sotto Maior – São Francisco

*Inscrições gratuitas, limitadas a 60 vagas, pelo e-mail visitaguiada@curitiba.pr.gov.br