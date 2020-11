Usuários de smartphones com sistema operacional Android tiveram uma surpresa ao acordar, neste domingo, 1º de novembro. Muitos aparelhos tiveram seus horários adiantados em uma hora, por causa do horário de verão 2020, cancelado em 2019 após uma decisão do governo Bolsonaro.

publicidade

O mesmo erro do sistema operacional ocorreu em 2019 e por duas vezes. A atualização de hora certa é realizada de acordo com Banco de Dados Global da Iana (Autoridade para Atribuição de Números de Internet, na sigla em inglês), usado pelos dispositivos eletrônicos.

>>>Veja neste link qual é a hora certa em Brasília.

Como mudar o horário de verão 2020 no celular

No sistema Android que tiveram a hora alterada para o horário de verão 2020, que não vai existir, basta seguir os seguintes passos:

*Vá em configurações

publicidade

*Sistema

*Data e hora (Desative a opção Data e hora automáticas)

*Ajuste a data e a hora de acordo com o horário de Brasília, ou variações de acordo com sua região.