Pela segunda vez nesse ano, alguns celulares acordaram adiantados em uma hora, nesse domingo (3), fruto de uma confusão com o horário de verão, que não foi instituído em 2019. Na última vez, em 20 de outubro, uma grande parcela da população foi afetada pelo ‘erro’, decorrente da configuração automática de data e hora dos aparelhos. A confusão pode afetar principalmente estudantes do Ensino Médio, que fazem a prova do Enem nesse domingo.

A atualização é realizada de acordo com Banco de Dados Global da Iana (Autoridade para Atribuição de Números de Internet, na sigla em inglês), usado pelos dispositivos eletrônicos. Em outubro, o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel Celular e Pessoal (SindiTeleBrasil), que representa as operadoras de telefonia móvel no país, afirmou que as ‘teles’ já tinham desprogramado a atualização automática de seus sistemas, conforme decreto presidencial.

O assunto, como na oportunidade anterior, passou a ser assunto nas redes sociais e chegou a figurar entre os trending topics no twitter, alcançando o segundo lugar entre os assuntos mais comentados da internet.

O que fazer?

Em outubro, a Google, responsável pelo desenvolvimento do sistema operacional Android, recomendou que os usuários da plataforma desabilitassem as configurações automáticas responsáveis pelo controle do horário nos aparelhos. Para evitar a confusão, é necessário entrar no sistema de configuração de horários e desmarcar opções automáticas de “data e hora” e de “fuso horário”.

Alguns usuários com celulares da marca Apple, que operam com sistema operacional iOS, também foram afetados. Para evitar o erro, quem tem os aparelhos da marca devem entrar na configuração “Geral”, na opção “Data e Hora” e desmarcar a opção que atualiza “Automaticamente” as horas.