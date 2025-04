‘Cassino clandestino’ é fechado em bairro populoso de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) localizou na segunda-feira (07), um cassino localizado no bairro Uberaba, em Curitiba. No local foram apreendidas 12 máquinas caça-níqueis que eram utilizadas nos jogos.

A ação foi realizada por volta das 14h30. No endereço onde funcionava o cassino, os policiais identificaram uma mulher, de 46 anos, como responsável pelo funcionamento do estabelecimento.

Conforme explica o delegado da PCPR Nasser Salmen, a mulher assinou um termo circunstanciado e irá responder pela contravenção penal de exploração de jogos de azar. “A perícia criminal esteve no imóvel para a coleta de elementos de prova”, afirma.

Como fazer uma denúncia para a Polícia Civil

A população pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver no momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.