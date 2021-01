Curitiba registrou, nos dois últimos dias (domingo e hoje, segunda), 726 novos casos de covid-19 e 23 óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. . São 5.961 casos ativos na cidade, dado que mostra o número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. No boletim de 21 de dezembro eram 11.884.

Os dados estão no boletim da Secretaria Municipal da Saúde. Onze das 23 mortes ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são 13 homens e 10 mulheres, com idades entre 46 e 94 anos. Até agora são 2.272 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Com os novos casos confirmados, 112.419 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 104.186 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Nesta segunda-feira (4/1) a taxa de ocupação dos 374 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 80%. No momento restam 74 leitos livres.

Números da covid-19 em 3 e 4 de janeiro

726 novos casos confirmados

23 novos óbitos (11 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 112.419

Casos Ativos – 5.961

Recuperados – 104.186

Óbitos – 2.272